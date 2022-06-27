В Уфе полуобнаженную девушку избили во дворе дома в День молодежи

Фото: скришот видео

По социальным сетям и городским сообществам Уфы распространяется видео, заснятое, по словам автора, во дворе дома №55 на проспекте Октября. На кадрах видно, как две женщины жестоко избивают третью, рвут на ней одежду и всячески измываются над несчастной.

О причинах конфликта автор поста не сообщает. По его словам, случай произошел рано утром, 27 июня. По его же словам, после избиения женщины, нападавшие скрылись в подъезде, а пострадавшую забрали сотрудники полиции. В пресс-службе МВД по Башкирии специально для «КП-Уфа» прокомментировали произошедшее:

- В полиции сообщение зарегистрировали, сотрудники проводят проверку. По предварительным данным, конфликт произошел между ранее знакомыми женщинами на бытовой почве. Будет принято процессуальное решение, - отметили в ведомстве.