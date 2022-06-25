В спецоперации на Украине погиб 22-летний Айдар Аиткужин из Башкирии

фото: vk.com // Азамат Сайфуллин

В ходе военной спецоперации на Украине погиб 22-летний Айдар Аиткужин из деревни Тюлебаево Кугарчинского района Башкирии. Об этом 25 июня в своих соцсетях сообщил врио главы муниципалитета Азамат Сайфуллин.

– Айдар с самого детства был очень трудолюбивым, добродушным, отзывчивым и смелым парнем. Мечтал стать военным… – написал чиновник. – Сложно подобрать слова, чтобы выразить боль и горечь утраты. Искренние соболезнования близким и родным Айдара.

Напомним, накануне стало известно о том, что в спецоперации на Украине погиб еще один военный из Башкирии – гранатометчик Максим Ефимов.