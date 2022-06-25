Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество25 июня 2022 14:44

Концентрация пыли в воздухе Уфы превысила норму в 4,5 раза

Аномалию зарегистрировал пункт наблюдения в Зеленой роще
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Концентрация пыли в воздухе Уфы превысила допустимую норму в 4,5 раза

Концентрация пыли в воздухе Уфы превысила допустимую норму в 4,5 раза

Фото: Евгения ГУСЕВА

Концентрация пыли в воздухе Уфы превысила допустимую норму в 4,5 раза. Аномалию в минувший четверг, 23 июня, зарегистрировал пункт наблюдения, располагающийся на улице Злобина в Зеленой роще. Об этом сообщил Башгидрометцентр.

Напомним, неоднократные случаи избыточного содержания пыли в Уфе регистрировалось в апреле текущего. Предельно допустимая концентрация была превышена в 1,1-2,7 раза на протяжении девяти дней: 6, 10-14, 20, 26 и 30 числа.