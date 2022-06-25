В башкирском Октябрьском произошло ДТП с необычным транспортом

фото: ГИБДД РБ

В башкирском городе Октябрьском пьяный водитель багги въехал в легковушку. Об этом сообщил начальник региональной ГИБДД Владимир Севастьянов.

ДТП случилось около 11 часов дня 24 июня на улице Академика Королева. По данным дорожной полиции, 40-летний местный житель за рулем CF-MOTO врезался в стоящий Volkswagen. Мужчина получил травмы. Известно, что его транспорт не был зарегистрирован в установленном порядке.

– Водитель не имел прав на управление мототранспортом и от прохождения освидетельствования на состояние опьянения отказался, – передали в Госавтоинспекции.

Против управлявшего багги мужчины составили административный протокол за отказ от проверки на опьянение. Его машину поместили на спецстоянку.