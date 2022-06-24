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Происшествия24 июня 2022 16:21

В Уфе вынесли приговор мужчине, который распылил газовый баллончик в лицо 7-летней девочки

Досталось не только маленькой потерпевшей, но и ее отцу - оба получили химические ожоги глаз
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В Уфе вынесли приговор местному жителю, который распылил газовый баллончик в лицо 7-летней девочки и ее отца

В Уфе вынесли приговор местному жителю, который распылил газовый баллончик в лицо 7-летней девочки и ее отца

В Уфе вынесли приговор местному жителю, который распылил газовый баллончик в лицо 7-летней девочки и ее отца. Мужчину судили по уголовному делу об умышленном причинении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений. Об этом 24 июня сообщила региональная прокуратура.

– В марте 2021 года во дворе жилого дома по проспекту Октября между обвиняемым и прохожим с ребенком возник конфликт, – озвучили детали дела в надзорном ведомстве. – Агрессивно настроенный обвиняемый достал газовый баллончик и распылил его в лицо девочки и её отца.

Потерпевшие получили химические ожоги обоих глаз.

Во время заседания злоумышленник вину не признал. Он заявил, что случайно брызнул на мужчину с ребенком антисептик, а баллончик не распылял. Такие доводы в суде не прошли. В качестве наказания уфимцу назначили 260 часов обязательных работ.