Стало известно, сколько чиновников в Башкирии осудили за коррупцию в 2021 году

В надзорном ведомстве рассказали, сколько всего башкирских чиновников осудили за коррупцию в прошлом году Фото: Артем КИЛЬКИН

В прокуратуре Башкирии в ответ на запрос от редакции «КП-Уфа» рассказали, сколько всего чиновников разного ранга было осуждено в республике за коррупционные преступления в прошлом году. И так, по данным ведомства, в 2021 году за преступления коррупционной направленности были осуждены 14 должностных лиц разного ранга.

Как пояснили в прокуратуре Башкирии, среди осужденных за коррупцию в прошлом году были один депутат сельсовета, восемь бывших глав районов и городов, двое должностных лиц республиканских и трое федеральных органов власти.