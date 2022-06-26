Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество26 июня 2022 5:08

Стало известно, сколько чиновников в Башкирии осудили за коррупцию в 2021 году

Об этом рассказали в республиканской прокуратуре
Павел КРАЙНОВ
Павел КРАЙНОВ
В надзорном ведомстве рассказали, сколько всего башкирских чиновников осудили за коррупцию в прошлом году

В надзорном ведомстве рассказали, сколько всего башкирских чиновников осудили за коррупцию в прошлом году

Фото: Артем КИЛЬКИН

В прокуратуре Башкирии в ответ на запрос от редакции «КП-Уфа» рассказали, сколько всего чиновников разного ранга было осуждено в республике за коррупционные преступления в прошлом году. И так, по данным ведомства, в 2021 году за преступления коррупционной направленности были осуждены 14 должностных лиц разного ранга.

Как пояснили в прокуратуре Башкирии, среди осужденных за коррупцию в прошлом году были один депутат сельсовета, восемь бывших глав районов и городов, двое должностных лиц республиканских и трое федеральных органов власти.