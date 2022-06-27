Сколько в Башкирии чиновников попали под суд по обвинению в коррупции в 2021 году

Дела о коррупции расследовались по двум «популярным» статьям Фото: Алексей БУЛАТОВ

За 2021 год в Башкирии органы прокуратуры передали в суд 12 уголовных дел в отношении 13 чиновников разного ранга, обвиняемых в коррупции. Об этом «КП-Уфа» сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

По данным ведомства, девять из них расследовались по статье «Злоупотребление должностными полномочиями» и еще три дела по статье «Превышение должностных полномочий». Проще говоря, на данный момент 13 должностных лиц являются подсудимыми по делам о коррупции.

Кроме того, за прошлый год сотрудники прокуратуры Башкирии выявили 618 нарушений требований законодательства о противодействии коррупции в районных администрациях. Было привлечено к ответственности 419 должностных лиц, пояснили в пресс-службе прокуратуры Башкирии.