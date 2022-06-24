В селе Кармаскалы ищут пропавшую школьницу

фото: vk.com // Администрация Кармаскалинского района

В башкирском селе Кармаскалы пропала 15-летняя Айгуль Дюмакова. Вчера, 23 июня, около девяти часов вечера школьница ушла из дома и до сих пор не вернулась. Об этом сообщила администрация Кармаскалинского района.

Приметы пропавшей: на вид – 15-16 лет, рост – 160-170 см, среднее телосложение, длинные светлые волосы.

Была одета в футболку красного цвета с бирюзовыми полосками, темно-синие леггинсы и черные кроссовки.

Всех, кто видел Айгуль Дюмакову или знает о ее местонахождении, просят сообщить по одному из телефонов МВД Кармаскалинского района: 8 (34765)2-10-83, 2-12-02, 2-11-34, 8-917-459-2003.