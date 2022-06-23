По вине сотрудника фармацевтической компании в Башкирии усыпили 29 тыс. мышей

В Башкирии вынесли приговор 62-летнему экс-директору питомника лабораторных животных фармацевтической компании, по вине которого погибли 29 тыс. мышей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Чишминском районе Башкирии вынесли приговор 62-летнему экс-директору питомника лабораторных животных фармацевтической компании «Микроген», по вине которого погибли 29 тыс. мышей. Его судили по уголовному делу о превышении должностных полномочий с тяжкими последствиями. Об этом сообщила региональная прокуратура.

Инцидент произошел в селе Горный в 2018 году. Подсудимый без ветеринарных свидетельств купил у нескольких компаний и частных лиц белых лабораторных мышей. Не проведя осмотра и не соблюдая карантинных мер, он поместил более 10 тыс. млекопитающих к другим грызунам. В результате у всего поголовья развилась мышиная оспа.

– Для предотвращения распространения заболевания мышей 29 тысяч особей пришлось усыпить. Согласно заключению эксперта, сумма причинённого ущерба составила свыше 4,7 млн рублей, – передали надзорном ведомстве.

Подсудимый не признал вину в преступлении. Его приговорили к пяти годам лишения свободы условно. Суд также удовлетворил иск прокуратуры о взыскании причиненного ущерба.