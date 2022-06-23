«Мечтал спеть с ним на одной сцене»: Анвар Нургалиев хотел пригласить Юрия Шатунова в Уфу

фото: Анвар Нургалиев

На 49-м году скончался Юрий Шатунов, солист «Ласкового мая» и легенда отечественной эстрады. Многочисленные фанаты и звезды вспоминают музыканта и говорят о значимости его творчества для их жизни. Исключением не стал и певец из Башкирии Анвар Нургалиев. В своих соцсетях он признался, что мечтал выступить с Шатуновым на одной сцене.

– Не стало моего кумира и кумира миллионов. Каждая его песня была гимном для молодежи той эпохи. Под три аккорда перепел все его песни. Вместе с Юрой ушла эпоха светлого, красивого. Пишу и плачу. Была мечта спеть с ним на одной сцене, планировали пригласить его на свое 50-летие в Уфа-арену. Спи спокойно, легенда. Пусть земля будет тебе пухом. Спасибо тебе за наше детство, за «Ласковый май», за песни, которые знают и поют миллионы, – написал Нургалиев.

Напомним, о смерти Юрия Шатунова стало известно сегодня, 23 июня. Он умер от обширного инфаркта.