Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество23 июня 2022 9:46

«Мечтал спеть с ним на одной сцене»: Анвар Нургалиев хотел пригласить Юрия Шатунова в Уфу

Певец из Башкирии Анвар Нургалиев высказался о смерти Юрия Шатунова
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: Анвар Нургалиев

фото: Анвар Нургалиев

На 49-м году скончался Юрий Шатунов, солист «Ласкового мая» и легенда отечественной эстрады. Многочисленные фанаты и звезды вспоминают музыканта и говорят о значимости его творчества для их жизни. Исключением не стал и певец из Башкирии Анвар Нургалиев. В своих соцсетях он признался, что мечтал выступить с Шатуновым на одной сцене.

– Не стало моего кумира и кумира миллионов. Каждая его песня была гимном для молодежи той эпохи. Под три аккорда перепел все его песни. Вместе с Юрой ушла эпоха светлого, красивого. Пишу и плачу. Была мечта спеть с ним на одной сцене, планировали пригласить его на свое 50-летие в Уфа-арену. Спи спокойно, легенда. Пусть земля будет тебе пухом. Спасибо тебе за наше детство, за «Ласковый май», за песни, которые знают и поют миллионы, – написал Нургалиев.

Напомним, о смерти Юрия Шатунова стало известно сегодня, 23 июня. Он умер от обширного инфаркта.