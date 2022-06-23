В Уфе школьник обезвредил вора, который украл телефон у инвалида

В Уфе 17-летний школьник Матвей В. помог задержать жулика, который ограбил инвалида.

Неприятная история произошла в Уфе в июне 2022 года. В полицию обратился 50-летний гражданин с инвалидностью, который объяснил, что стал жертвой вора. Мужчина слушал музыку в наушниках у торгового центра, когда к нему подошел незнакомец и предложил послушать композицию вместе. Гражданин протянул ему наушник, и в этот момент жулик выхватил смартфон и ретировался. Из-за перенесенной болезни (у пострадавшего парализована часть тела) мужчина не смог догнать воришку и стал звать на помощь.

17-летний школьник оказался рядом и бросился за убегающим. Он помог задержать преступника и передал его стражам порядка. В пресс-службе МВД Башкирии сообщили, что вором оказался 32-летний житель Уфимского района. По факту грабежа было возбуждено уголовное дело.

Также в МВД сообщили, что за проявленные качества и содействие полицейским школьника могут поощрить.