С 1 сентября жители Уфы будут полностью оплачивать счета за общедомовые нужды

С 1 сентября жители Уфы будут оплачивать коммунальные счета за общедомовые нужды не только по нормативу, но и сверх него Фото: Олег УКЛАДОВ

С 1 сентября жители Уфы будут оплачивать коммунальные счета за общедомовые нужды (ОДН) не только по нормативу, но и сверх него. Ранее бремя сверхнормативных расходов ложилось на управляющие организации. Об этом на круглом столе в администрации города 21 июня сообщил мэр Ратмир Мавлиев.

– Мы понимаем, что это может вызвать у населения множество вопросов и негативную реакцию, если не будет проведена предварительная работа по информированию и разъяснению предстоящих изменений, – сказал сити-менеджер.

Подробнее о новых условиях оплаты «коммуналки» рассказали зам директора Управления жилищного хозяйства Уфы Альфред Зиннатуллин. По его словам, одной из причин образования сверхнормативных расходов на содержание многоквартирного дома является некорректный учет потребленной воды, электрической и тепловой энергии.

В пример чиновник привел условный дом, куда за месяц поступило 100 кубометров «коммунального ресурса».

– Показания индивидуальных приборов учета плюс норматив на квартиры без счетчиков составит около 70 кубометров. Остальные 30 кубометров – это расходы на содержание общедомового имущества. Из них 10 кубометров - это норматив на КРСОИ [коммунальные ресурсы на содержание общего имущества], который выставляется управляющей организации и оплачивается собственниками МКД, а 20 кубометров – объем ресурса сверх норматива, не обеспеченный платежами населения и фактически являющийся убытком управляющих организаций, – объяснил Зиннатуллин.

По логике этого примера, с 1 сентября плата за сверхнормативные коммунальные ресурсы на содержание общего имущества дома будет доначислена жильцам в первом квартале 2023 года в объеме 80 кубометров: 20 кубометров сверх норматива умножатся на четыре месяца.

Отметим, что новые правила предоставления и оплаты коммунальных услуг отражены в постановлении правительства России.