В Уфе до 1 июня 2023 года закроют проезд вдоль улицы Пугачева

Красной линией помечена дорога, проезд по которой будет закрыт // фото: ufacity.info

В полночь 22 июня в Уфе почти на год закроют местный проезд вдоль улицы Пугачева – речь идет о дороге между Колгуевской и Бородинской. Движение там ограничат до 1 июня 2023 года. Это связано со строительством транспортной развязки на пересечении улиц Рыленко и Пугачева, объяснили в городской администрации.

– Городские службы просят с пониманием отнестись к вводимым ограничениям движения, приносит извинения за возможные неудобства и рекомендует заранее планировать маршрут своего движения, – обратилась мэрия к жителям.

Ранее «КП-Уфа» писала, что в июле на ремонт будет закрыта и сама улица Пугачева. Для ее объезда делают отдельную дорогу.