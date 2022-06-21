В Уфе на продолжительный срок перекроют участки улиц Гоголя и Зенцова

В Уфе из-за капитального ремонта тепловой магистрали на продолжительный срок будут перекрыты участки улиц Гоголя и Зенцова

В Уфе из-за капитального ремонта тепловой магистрали на продолжительный срок будут перекрыты участки улиц Гоголя и Зенцова. Об этом предупредили «Уфимские инженерные сети».

Движение транспорта по всей ширине проезжей части будет ограничено:

– с 22 июня до 30 июля на отрезке улицы Гоголя между домами №39 и №60 (бизнес-центр «Капитал»);

– с 27 июня до 20 сентября на улице Зенцова от дома №52 по улице Красина до пересечения с Чернышевского;

– с 1 августа до 1 сентября на улице Гоголя между ТСК «Свердловским» и домом №39;

– С 1 сентября до 20 сентября на улице Гоголя от дома №60 (бизнес-центр «Капитал») до пересечения с Чернышевского.

Уфимцев попросили с пониманием отнестись к ограничениям и заранее планировать маршрут своего движения.