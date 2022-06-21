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Происшествия21 июня 2022 6:54

При ДТП с Toyota, Hyndai и Chevrolet в Уфе пострадали женщина и три ребенка

Авария случилась в микрорайоне Сипайлово
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: ГИБДД Уфы

фото: ГИБДД Уфы

В Уфе в ДТП с тремя иномарками пострадали три ребенка и женщина. Об этом сообщила городская ГИБДД.

Авария случилась днем 20 июня в микрорайоне Сипайлово. 42-летний водитель Toyota RAV4, поворачивая с улицы Бикбая в сторону Жукова врезался в движущуюся Hyndai Solaris. Последняя после удара столкнулась с Chevrolet Сobalt.

В инциденте пострадали четыре пассажира из Chevrolet: 47-летняя женщина и трое детей двух, семи и восьми лет. Они с различными ушибами обратились за помощью медиков.