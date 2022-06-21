В столице Башкирии пенсионерка погибла под колесами кроссовера

фото: ГИБДД РБ

В Уфе 49-летний водитель Kia Sprtage насмерть задавил пожилую женщину, которая лежала на дороге. ДТП случилось поздним вечером 20 июня на улице Комарова. Об этом сообщила региональная ГИБДД.

Как уточнили в дорожной полиции, погибшей пенсионерке было 85 лет. Она скончалась до приезда медиков.

– Я ехал медленно. Километров 40-50. Увидел в последний момент – женщина лежит на асфальте. Не успел затормозить и совершил наезд, – рассказал водитель кроссовера инспекторам дорожной полиции.

Сейчас ГИБДД проводит разбирательство.

По данным республиканской Госавтоинспекции, с начала года в Уфе насмерть сбили 12 человек, девять из них – это люди старше 60 лет.