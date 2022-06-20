В Уфе к 2027 году построят два новых моста

Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

К 2027 году в Уфе построят новые мосты через реки Белая и Дема. Об этом сообщила пресс-служба правительства Башкирии.

Возведением объектов займется компания «Dars Development». Согласно планам региональных властей, один мост будет наведен через Белую от улицы Рижской с примыканием к Миловскому шоссе, а второй – через Дему.

Министр транспорта и дорожного хозяйства республики Александр Булушев считает, что данный проект поспособствует улучшению транспортной ситуации в Уфе.

Для реализации инициативы, по словам чиновника, необходимо привлечение федерального финансирования. В связи с этим в настоящее время ведется разработка проектно-сметной документации, которую финансово обеспечит его «Dars Development».

Старт строительства мостов запланирован на 2024 год, завершением и запуском в эксплуатацию объекты власти Башкирии намереваются к 2027 году.