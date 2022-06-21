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Общество21 июня 2022 4:15

От укусов клещей в Башкирии пострадали более 5,8 тыс. человек

За последние 10 дней с жалобами в медучреждения обратились еще 788 жителей
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
С начала 2022 года с жалобами на укусы клещей в медучреждения Башкирии обратились 5 899 человек, среди которых 2061 ребенок

С начала 2022 года с жалобами на укусы клещей в медучреждения Башкирии обратились 5 899 человек, среди которых 2061 ребенок

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С начала 2022 года с жалобами на укусы клещей в медучреждения Башкирии обратились 5 899 жителей, среди которых 2061 ребенок. Число пострадавших от нападения кровососов за десять дней увеличилось на 788 человек, но пока не превышает средние значения. Об этом 20 июня сообщил республиканский Роспотребнадзор.

– С начала года привито от клещевого энцефалита около 23 тыс. человек, планируется привить 36 тыс. человек, – передали в надзорном ведомстве.

Всего по Башкирии против клещей в этом году будет обработана территория на 4 тыс. гектар. В детских лагерях дезинсекция проведена на площади 1297,6 гектара.