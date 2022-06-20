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Общество20 июня 2022 13:27

ГИБДД объявила о новой операции на дорогах Башкирии

Остерегаться стоит водителям, вовремя не оплатившим штрафы
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
ГИБДД Башкирии объявила о проведении на территории республики операции «Должник»

ГИБДД Башкирии объявила о проведении на территории республики операции «Должник»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

ГИБДД Башкирии объявила о проведении на территории республики операции «Должник». Сотрудники будут вычислять среди водителей злостных неплательщиков штрафов и привлекать их к ответственности. Профилактические мероприятия продлятся всю неделю – до 27 июня.

– В случае неуплаты административного штрафа в установленный срок – а это 60 дней – предусмотрен штраф в двукратном размере, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы до пятидесяти часов, – напомнил начальник региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.

Он отметил, что с информацией об имеющихся штрафах можно ознакомиться в личном кабинете на сайте Госуслуг и подразделениях Госавтоинспекции.