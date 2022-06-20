Проект реконструкции Госцирка в Уфе прошел историко-культурную экспертизу

Проектная документация реконструкции Госцирка в Уфе соответствует требованиям сферы охраны культурного наследия Фото: Павел КРАЙНОВ

Проектная документация реконструкции Госцирка в Уфе соответствует требованиям сферы охраны культурного наследия. К такому выводу пришли специалисты компании «Маковэй», которые провели историко-культурную экспертизу. Соответствующий акт опубликован на сайте Башкультнаследия.

Согласно документу, проект реконструкции Госцирка предусматривает воссоздание архитектурно-планировочной структуры, реставрацию фасадов, витражных окон и дверей, крылец, облицовку цоколя гранитом, замену кресел зрительского зала и манежного покрытия, а также строительство эвакуационного коридора.

Напомним, уфимский Госцирк был закрыт в 2017 году по требованию прокуратуры. Здание признали аварийным и опасным для посещения. Реконструкцию объекта культурного наследия предполагается провести к 450-летнему юбилею башкирской столицы в 2024 году.