481 человек болеют коронавирусом в Башкирии прямо сейчас

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Сегодня, 20 июня, на оперативном совещании в правительстве Башкирии министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин заявил, что с начала пандемии коронавируса количество случаев COVI-19 в регионе перевалило за 289 тысяч. По данным ведомства, за последний месяц заболеваемость ковидом в республике снизилась на 33%, а за последнюю неделю на 28%.

Как отметил министр здравоохранения Башкирии, на данный момент 117 пациентов с подтвержденным коронавирусом находятся на стационарном лечении и еще 364 человека на амбулаторном. Всего прямо сейчас ковидом болеют 481 житель республики.

- Всего в госпиталях развернуто 525 коек, свободный коечный фонд на утро составляет 32 процента, - заявил Айрат Рахматуллин.