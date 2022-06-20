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Общество20 июня 2022 5:28

Под Сибаем перекрыли автодорогу. Неподалеку от нее проведут взрывные работы

В Башкирии из-за взрывных работ на два часа закрыли трассу Магнитогорск – Ира
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В Баймакском районе Башкирии из-за взрывных работ на карьере Худолазского месторождения известняков на два часа закрыли часть трассы Магнитогорск – Ира.

В Баймакском районе Башкирии из-за взрывных работ на карьере Худолазского месторождения известняков на два часа закрыли часть трассы Магнитогорск – Ира.

Фото: Иван ВИСЛОВ

Сегодня, 20 июня, в Баймакском районе Башкирии из-за взрывных работ на карьере Худолазского месторождения известняков на два часа закрыли часть трассы Магнитогорск – Ира. Об этом сообщила региональная ГИБДД.

– Речь идет об участке c 87 по 89 километр. Движение будет закрыто с 10:00 до 12:00 часов, – передали в дорожной полиции.

Ведомство попросило водителей соблюдать осторожность на дорогах.

Перекрытый участок трассы располагается в пригороде Сибая, рядом с деревней Калинино. Для объезда водители могут использовать дорогу через местные сады.