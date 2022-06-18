В ГИБДД по Башкирии подвели итоги массовых проверок водителей

Фото: Рустем Ахунов

В минувшую пятницу, 17 июня, сотрудники ГИБДД по Башкирии провели массовые проверки водителей на дорогах республики. Как пояснили в пресс-службе ведомства, дорожные полицейские составили более двух тысяч протоколов в отношении нарушителей.

Всего за вечер пятницы по всей Башкирии поймали 43 водителя, управлявших автомобилями в состоянии алкогольного опьянения. Еще одним частым нарушением ПДД в республиканской Госавтоинспекции назвали перевозку малолетних детей без детского кресла. За вчерашний день инспекторы составили 32 протокола в отношении нерадивых родителей.

Также за прошедшие сутки дорожные полицейские зафиксировали 62 факта выезда на встречную полосу. Водители были привлечены к административной ответственности.