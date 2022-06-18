Куратором мэрии Уфы от главы Башкирии стал экс-министр из Дагестана

Фото: МЗИО республики Дагестан

В уфимской мэрии произошли очередные кадровые перестановки, сообщили в пресс-службе городской администрации. Пост начальника контрольного управления занял экс-министр земельных и имущественных отношений Дагестана Агарагим Кагиргаджиев. В администрации башкирской стлицы он будет контролировать исполнение поручений главы Башкирии и мэра города. В его обязанности также будет входить подготовка информации о работе городских учреждений.

По данным официальной биографии, Агарагим Кагиргаджиев родился в 1971 году в Махачкале, а карьеру чиновника начинал именно в Уфе. Получил образование в Санкт-Петербургском государственном университете. В августе 2018 году победил в кадровом конкурсе «Мой Дагестан» и стал замминистра земельных и имущественных отношений. Позднее Кагиргаджиев возглавил земельное ведомство республики.