Главой Белорецкого района Башкирии переизбран Андрей Иванюта

Фото: vk.com/ivaniutaandrei

В минувшую пятницу, 17 июня, состоялось заседание Совета депутатов Белорецкого района, где на пост главы районной администрации утвердили Андрея Иванюту.

Экс-министр спорта Башкирии впервые был назначен на этот пост в мае 2020 года и отработал два года по контракту. По истечении этого срока вновь был объявлен конкурс на должность главы и вчера Иванюта был переизбран депутатами районного Совета.

- Благодарю в первую очередь белоречан за поддержку и активность, за желание вместе развивать наш район. Депутатов и коллег, специалистов администрации - за работу в единой слаженной команде, - написал у себя в соцсетях после заседания Андрей Иванюта.