В Башкирии растет число больных психическими расстройствами

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В Башкирии растет количество больных психическими расстройствами. Это следует из данных, которые «КП-Уфа» предоставили сотрудники пресс-службы республиканского Министерства здравоохранения.

За 2021 год в регионе было зарегистрировано 142 327 пациентов с психическими заболеваниям. Из статистики Минздрава следует, что за последние пять лет в Башкирии число больных с подобными расстройствами уверенно растет.

2017 год – 137 864 пациентов

2018 год – 139 029 пациентов

2019 год – 140 800 пациентов

2020 год – 141 726 пациентов

Кстати, более 46% (66 178 пациентов) больных психическими расстройствами Башкирии зафиксировано в Уфе. Стоит отметить, что число людей, страдающих от подобных заболеваний, с каждым годом растет и в башкирской столице.

2017 год – 64747 пациентов

2018 год – 65136 пациентов

2019 год – 65551 пациентов

2020 год – 66151 пациентов