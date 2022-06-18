Спасатели помогли уфимке, которая не могла выбраться со склона под памятником Салавату Юлаеву

фото: УГЗ

В Уфе спасатели помогли 50-летней женщине, которая не могла выбраться со склона под памятником Салавату Юлаеву. Она полезла туда из-за выпавшего телефона. Об инциденте, который произошел вечером 16 июня, рассказали в Управлении гражданской защиты.

Уфимка прогуливалась по склону возле памятника и выронила телефон. Он скатился вниз, и женщина решила спуститься и найти его. Поиски не увенчались успехом, но горожанка столкнулась с проблемой посерьезней: из-за крутого уклона она не могла подняться обратно, а вниз не позволял спуститься обрыв.

Женщина начала звать на помощь. Ее услышали подростки, которые гуляли неподалеку. Они обратились к взрослым – и те вызвали спасателей. Сотрудники УГЗ при помощи альпинистского снаряжения помогли уфимке выбраться, а заодно нашли и ее телефон. В медицинской помощи горожанка не нуждалась.