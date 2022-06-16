В Башкирии при ДТП погиб водитель «Лады Гранта» из ХМАО

фото: ГИБДД РБ

В Иглинском районе Башкирии при ДТП с легковушкой погиб водитель. Об этом сообщила региональная ГИБДД.

Авария случилась минувшей ночью на первом километре автодороги Орловка-Аша. Там 32-летний житель Ханты-Мансийского автономного округа за рулем «Лады Гранта» вылетел в кювет. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

фото: ГИБДД РБ

В автомобиле также находился 18-летний пассажир из Челябинской области. Инспекторам дорожной полиции молодой человек рассказал, что они с водителем в течение дня распивали алкоголь, а потом решила прокатиться.