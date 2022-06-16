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Общество16 июня 2022 6:56

В Иглинском районе на проезжей части провалился асфальт

В Башкирии посреди автодороги образовался карстовый провал
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: vk.com // Гюзель Насырова

фото: vk.com // Гюзель Насырова

В Иглинском районе Башкирии посреди автодороги Охлебинино-Алаторка образовался карстовый провал. Об этом в своих соцсетях 15 июня сообщила глава муниципалитета Гюзель Насырова.

фото: vk.com // Гюзель Насырова

фото: vk.com // Гюзель Насырова

– Вероятнее всего, причиной провала стал подъем уровня грунтовых вод из-за обильных осадков. Специалисты Дорожное ремонтно-строительное управления оперативно выехали на место аварийного участка, произвели засыпку ямы, – передала чиновница.

фото: vk.com // Гюзель Насырова

фото: vk.com // Гюзель Насырова

Она добавила, что после уплотнения материала аварийный участок будет заасфальтирован.