В Башкирии отец троих детей насмерть сбил человека на экскаваторе и отделался условным сроком

Экскаваторщика приговорили к двум с половиной годам лишения свободы условно

В башкирском городе Нефтекамске вынесли приговор 36-летнему отцу троих детей, который за рулем экскаватора во дворе дома насмерть сбил человека. Об этом 16 июня сообщила Объединенная пресс-служба судов республики.

– Утром в феврале 2022 года Айнур Ибрагимов, проезжая на экскаваторе-погрузчике во дворе дома совершил наезд задней частью транспортного средства на 58-летнего пешехода. В результате полученных телесных повреждений потерпевший скончался, – передали в суде детали дела.

Во время процесса мужчина полностью признал вину и раскаялся. В качестве смягчающих обстоятельств суд учел наличие трех малолетних детей у подсудимого, положительные характеристики и возмещение им морального вреда. Кроме того, во внимание было принято и то, что к административной ответственности по линии ГИБДД он ранее не привлекался.

Экскаваторщика признали виновным по уголовному делу о нарушении правил дорожного движения со смертельным исходом. Его приговорили к двум с половиной годам лишения свободы условно.