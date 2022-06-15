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Общество15 июня 2022 10:04

Правительство Башкирии снизило плату за аренду земли под санаториями до 1 рубля в год

Соответствующее постановление подписал премьер-министр регионального правительства Андрей Назаров
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Правительство Башкирии снизило арендную плату за земельные участки под санаториями до 1 рубля в год

Правительство Башкирии снизило арендную плату за земельные участки под санаториями до 1 рубля в год

Фото: Иван МАКЕЕВ

Правительство Башкирии снизило арендную плату за земельные участки под санаториями до 1 рубля в год. Такая мера действовать до конца текущего года. Соответствующее постановление 14 июня подписал премьер-министр регионального правительства Андрей Назаров. Документ опубликован на портале правовой информации.

– По обращениям арендаторов земельных участков, предоставленных для размещения санаторно-курортных учреждений, профилакториев, пансионатов с лечением […] установить годовалую арендную плату за земельный участок в размере 1 рубль до 31 декабря 2022 года, – говорится в постановлении.

В документе указано, что новая арендная плата распространяется на земли, находящиеся в госсобственности Башкирии, и госсобственность на которые не разграничена.