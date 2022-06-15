Госсобрание-Курултай примет закон о еженедельной патриотической акции в школах

Парламент Башкирии в июне примет законопроект, закрепляющий норму о поднятии государственного флага и исполнения гимна республики в школах и колледжах Фото: Иван МАКЕЕВ

Парламент Башкирии в июне примет законопроект, закрепляющий норму о поднятии государственного флага и исполнения гимна республики в школах и колледжах. Об этом 15 июня сообщила пресс-служба Госсобрания-Курултая.

– С 1 сентября каждая учебная неделя в школах и училищах будет открываться поднятием флагов России и Башкортостана, – сказал спикер Константин Толкачев. – Этот повседневный ритуал позволит детям с раннего возраста ощутить, что они являются частью своей республики и своей страны, а их успехи в учебе – посильный вклад в будущее Родины.

По словам Толкачева, законопроект не повлечет за собой расходы бюджета республики, поскольку действующим законом ранее уже было предусмотрено поднятие флагов в школах перед первым занятием в новом учебном году и проведении праздников. Новая норма лишь расширит перечень оснований для использования государственной атрибутики, уже имеющейся у образовательных организаций.