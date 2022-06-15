В Башкирии снизилась младенческая смертность

Рахматуллин также добавил, что показатель младенческой смертности находится в зелёной зоне по России.

За первые пять месяцев 2022 года в Башкирии упала младенческая смертность на 21,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как сообщил на оперативном совещании в правительстве РБ глава Минздрава Айрат Рахматуллин, на сегодняшний день смертность составила 4,8% на 1000 родившихся детей.

Также стоит отметить, что в 29 районах республики не было ни одного случая смерти новорожденного в 2022 году.

Рахматуллин также добавил, что показатель младенческой смертности находится в зелёной зоне по России.