В Уфе младенец уронил на себя чайник с кипятком

Пока о состоянии ребенка не уточняется. Известно лишь только то, что он получил ожоги. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В столице Башкирии 10-месячный ребенок уронил на себя чайник с кипятком, сообщили в Госкомитете РБ по ЧС.

ЧП произошло 14 июня днем в Уфе в одной из квартир в доме по улице Шота Руставели. Ребенка экстренно доставили в больницу №18, что находится поблизости. Пока о состоянии ребенка не уточняется. Известно лишь только то, что он получил ожоги.

В ведомстве предупредили, что несовершеннолетние получают ожоги чаще всего дома, поэтому родителям стоит быть внимательнее и следить за своими детьми.

Напомним, что в апреле 2022 года 9-ти месячная девочка умерла после того, как опрокинула на себя чайник с кипятком.