Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия14 июня 2022 15:53

В Уфе младенец уронил на себя чайник с кипятком

Малыша экстренно доставили в больницу
Эльвина АПАРИНА
Эльвина АПАРИНА
Пока о состоянии ребенка не уточняется. Известно лишь только то, что он получил ожоги.

Пока о состоянии ребенка не уточняется. Известно лишь только то, что он получил ожоги.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В столице Башкирии 10-месячный ребенок уронил на себя чайник с кипятком, сообщили в Госкомитете РБ по ЧС.

ЧП произошло 14 июня днем в Уфе в одной из квартир в доме по улице Шота Руставели. Ребенка экстренно доставили в больницу №18, что находится поблизости. Пока о состоянии ребенка не уточняется. Известно лишь только то, что он получил ожоги.

В ведомстве предупредили, что несовершеннолетние получают ожоги чаще всего дома, поэтому родителям стоит быть внимательнее и следить за своими детьми.

Напомним, что в апреле 2022 года 9-ти месячная девочка умерла после того, как опрокинула на себя чайник с кипятком.