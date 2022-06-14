На трассе в Кугарчинском районе случилась авария с пятью пострадавшими

фото: ГИБДД РБ

Сегодня, 14 июня, в Кугарчинском районе Башкирии при ДТП пострадали пять человек, в том числе четверо подростков. Об этом сообщила региональная ГИБДД.

Авария случилась в третьем часу дня на 95-м километре автодороги Старосубхангулово-Мраково. Водитель Renault Duster съехал с проезжей части, после чего иномарка опрокинулась.

фото: ГИБДД РБ

– Водитель и четверо детей в возрасте 16 и 17 лет получили телесные повреждения. Подробности уточняются, – передали в дорожной полиции.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и другие экстренные службы.