Хабиров потребовал «сразу закрывать» опасные аттракционы при наличии оснований

Глава Башкирии Радий Хабиров попросил «сразу закрывать» опасные аттракционы, если на то будут основания Фото: Михаил ФРОЛОВ

Глава Башкирии Радий Хабиров попросил «сразу закрывать» опасные аттракционы, если на то будут основания. Об этом он сказал 14 июня на оперативном совещании в местном правительстве после доклада начальника госинспекции по надзору за состоянием техники в республике Рината Галимова.

– У меня просьба какая. Это сфера для детей. Любая нестыковка [в состоянии аттракциона] бьет по ним. Будьте предельно принципиальны. Есть основание – сразу закрывать, – сказал руководитель региона.

По данным Галимова, всего на территории Башкирии есть 367 аттракционов, 37 из них не прошли техническое освидетельствование. Наибольшее число развлекательных сооружений зарегистрировано в Уфе – 106 единиц.