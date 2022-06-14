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Общество14 июня 2022 9:27

Хабиров потребовал «сразу закрывать» опасные аттракционы при наличии оснований

Всего в Башкирии зарегистрировано 367 развлекательных сооружений
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Глава Башкирии Радий Хабиров попросил «сразу закрывать» опасные аттракционы, если на то будут основания

Глава Башкирии Радий Хабиров попросил «сразу закрывать» опасные аттракционы, если на то будут основания

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Глава Башкирии Радий Хабиров попросил «сразу закрывать» опасные аттракционы, если на то будут основания. Об этом он сказал 14 июня на оперативном совещании в местном правительстве после доклада начальника госинспекции по надзору за состоянием техники в республике Рината Галимова.

– У меня просьба какая. Это сфера для детей. Любая нестыковка [в состоянии аттракциона] бьет по ним. Будьте предельно принципиальны. Есть основание – сразу закрывать, – сказал руководитель региона.

По данным Галимова, всего на территории Башкирии есть 367 аттракционов, 37 из них не прошли техническое освидетельствование. Наибольшее число развлекательных сооружений зарегистрировано в Уфе – 106 единиц.