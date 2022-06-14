«До последнего момента не верили»: на Украине погиб еще один военный из Башкирии

фото: vk.com // Гульнур Гайнутдинова

В ходе военной спецоперации на Украине погиб Айдар Фазылов из села Аюкаш Дюртюлинского района Башкирии. Об этом 14 июня сообщила местная жительница Гульнур Гайнутдинова.

– Мы до последнего момента не верили в сообщение о его гибели. Но к сожалению информация подтвердилась, – рассказала Гайнутдинова. – Он был веселым, смелым и всеми любимым человеком, всегда приходил на помощь. Таким и останется в сердцах всех земляков.

фото: vk.com // Гульнур Гайнутдинова

Когда состоится церемония прощания с военным, пока неизвестно.

Ранее «КП-Уфа» писала, что в спецоперации на Украине погиб Сынбулат Билалов. С ним простились накануне.