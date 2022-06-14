Муфтий Башкирии Айнур Биргалин сообщил о смерти друга

Айнар Биргалин (слева) и Айтуган Газизов (справа) // фото: vk.com / Айнур Биргалин

Муфтий Башкирии Айнур Биргалин сообщил о смерти общественника и предпринимателя Айтугана Газизова. Глава духовного управления мусульман республики назвал его «человеком с большой буквы».

– Не стало нашего друга и брата Айтугана Газизова, – написал Биргалин в своих соцсетях 13 июня. – Он был отзывчивым в делах уммы, всегда старался помогать нуждающимся и детям. Поддерживал развитие детского спорта и воспитания. Был предпринимателем и всегда помогал в благих проектах. Был мусульманином, настоящим братом, мужчиной и отцом. Нам очень тебя не хватает. Мало сегодня таких, как ты!

Похороны Газизова состоятся сегодня в 14:00 возле мечети Кильмяково Учалинского района. Айнур Биргалин попросил прийти всех, у кого есть возможность. Он выразил соболезнования жене, детям и близким покойного.