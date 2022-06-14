В Башкирии приставы потушили пожар в доме многодетной матери

фото: УФССП РБ

В Татышлинском районе Башкирии сотрудники УФССП предотвратили пожар в доме многодетной матери. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Случай произошел утром 7 июня. Младший судебный пристав, майор Ильгиз Шакиров и водитель служебного автомобиля Рафаиль Галлямов возвращались после выезда и заметили пожар. Из дома по улице Гагарина шел дым – там загорелось крыльцо.

Сотрудникам службы пришлось действовать оперативно, потому что в доме предположительно находился 14-летний мальчик. Чтобы избежать распространения огня, младший судебный пристав топором вскрыл обшивку стен и с помощью садового шланга начал тушить пламя. Одновременно с этим водитель отключил газ и электричество.

Вместе с подоспевшими соседями Шакиров и Галлямов локализовали распространение огня до приезда пожарных. Хозяйка дома Раушания Касимова вместе с тремя детьми поблагодарила сотрудников за проявленное мужество. Те в свою очередь отметили, что не считают свой поступок героическим – на их месте так поступил бы каждый.