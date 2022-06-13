В Башкирии за неделю в 63 авариях погибли 6 человек, еще 75 получили травмы

Фото: Рустем АХУНОВ

Главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов подвел статистику по дорожно-транспортным происшествиям в республике за прошедшую неделю. Так, с 6 по 12 июня в Башкирии зарегистрировано 63 аварии, в которых 6 человек погибли, а еще 75 получили травмы. В общей сложности за неделю в регионе произошло 30 столкновений, одно опрокидывание и 18 наездов на пешеходов.

Также дорожные автоинспекторы за неделю зафиксировали более 10 тысяч нарушений правил дорожного движения, еще 236 водителей были задержаны, потому что сели за руль в нетрезвом виде. Еще 342 водителя нарушили перевозки детей, а 341 - выехал на встречную полосу, где это запрещено ПДД.

В своем отчете Владимир Севастьянов отметил в 255 пешеходов, которые переходили дорогу в неустановленном месте.