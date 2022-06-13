В Белорецком районе друзья отправились покорять на квадроцикле горный хребет и попали в беду

Фото: ГК ЧС по РБ

Двое друзей отправились покорять знаменитый горный хребет Мазара в Белорецком районе и попали в беду. Как рассказали в пресс-службе Госкомитета Башкирии по ЧС, все произошло накануне днем. В службу спасения позвонил мужчина и сообщил, что он с другом поехал в горы на квадроцикле, то тот перевернулся, а сам водитель серьезно пострадал.

Спасатели быстро определили координаты местонахождения пострадавших и выдвинулись на помощь на внедорожнике УАЗ и квадроцикле. Водителя передали медикам, а второго мужчину вернули домой. К счастью, экстремальный поход завершился благополучно.