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Происшествия13 июня 2022 5:24

В Белорецком районе друзья отправились покорять на квадроцикле горный хребет и попали в беду

В Башкирии спасатели помогли мужчинам, перевернувшимся на квадроцикле в горах
Яна БАЗЕКИНА
Яна БАЗЕКИНА
Фото: ГК ЧС по РБ

Фото: ГК ЧС по РБ

Двое друзей отправились покорять знаменитый горный хребет Мазара в Белорецком районе и попали в беду. Как рассказали в пресс-службе Госкомитета Башкирии по ЧС, все произошло накануне днем. В службу спасения позвонил мужчина и сообщил, что он с другом поехал в горы на квадроцикле, то тот перевернулся, а сам водитель серьезно пострадал.

Спасатели быстро определили координаты местонахождения пострадавших и выдвинулись на помощь на внедорожнике УАЗ и квадроцикле. Водителя передали медикам, а второго мужчину вернули домой. К счастью, экстремальный поход завершился благополучно.