Какие автобусы будут развозить горожан после салюта на День города в Уфе

Фото: Рустем Ахунов

В этом году основной площадкой празднования Дня города в Уфе городские власти решили сделать парк «Кашкадан» в Сипайлово. Там пройдут различные концерты, будут организованы различные развлекательные мероприятия, а завершится праздничный день салютом. Залпы красочного фейерверка запустят в 23:00. Как пояснили в пресс-службе уфимской мэрии, в этот день работа общественного транспорта будет продлена до часа ночи.

Уехать из парка «Кашкадан» поздно вечером можно будет во все направления: в Дему, Черниковку, Затон, Зеленую рощу, Инорс, Шакшу и на Телецентр. В уфимской мэрии отметили, что на улице Жукова горожан будут ждать 26 больших и средних автобусов «Башавтотранса». Они поедут по маршрутам №№ 6, 30к, 39, 51/51а, 57/57а, 69, 74, 75, 290. Выйдут на линию и 18 автобусов частных перевозчиков по маршрутам №№ 207, 224, 225, 248, 252, 277, 288. А вот так выглядел парк «Кашкадан» всего за день до технического открытия.