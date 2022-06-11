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Общество11 июня 2022 16:02

В Башкирии простились с погибшим в спецоперации на Украине Рушаном Закировым

Военнослужащий был уроженцем Дуванского района республики
Павел КРАЙНОВ
Павел КРАЙНОВ
Фото: vk.com/failmuhamadeev

Фото: vk.com/failmuhamadeev

В субботу, 11 июня, в Дуванском районе Башкирии прошли похороны молодого контрактника Рушана Закирова, погибшего во время спецоперации на Украине. О прошедшем траурном митинге и церемонии прощания с погибшим военнослужащим в своих соцсетях написал глава района Фаиль Мухамадеев.

На прощание с Рушаном Закировым пришли сотни односельчан, бывшие одноклассники и ветераны боевых действий Дуванского района Башкирии. Глава района заявил, что власти планируют увековечить память военнослужащего.

- Наш Рушан достойно выполнил свой воинский долг, мужественно защищал интересы своего Отечества, интересы России, он защищал интересы своего народа. А народ не забывает своих героев. Светлая память о нем будет жить вечно, - написал Фаиль Мухамадеев в своих социальных сетях.