В Башкирии за прошлый год произвели 3,6 тысяч тонн кумыса

Фото: пресс-служба главы Башкирии

Глава Башкирии Радий Хабиров в своих соцсетях рассказал о состоянии кумысного дела в республике. По словам руководителя региона, на сегодняшний день в республике более восьми тысяч дойных кобыл – это абсолютное лидерство по стране. Всего на территории региона действует почти 200 специализированных кумысных ферм.

Как отметил Радий Хабиров, за 2021 год «настоящего башкирского кумыса» было произведено 3,6 тысяч тонн.

- Кумыс обладает целебными свойствами, не зря же сам Антон Павлович Чехов лечился этим напитком, причем у нас, на территории нынешнего Альшеевского района. И в наше время в этом районе кумыс популярен, - написал Хабиров в своих соцсетях. Также глава региона прорекламировал некоторых производителей кумыса из разных районов Башкирии.