Путин назначил новых судей в Уфе и Башкирии

Новых судей ввели в состав районных судов и в Верховный суд Башкирии Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне Президент России Владимир Путин подписал указ р назначении на шестилетний срок полномочий председателем Чишминского райсуда Башкирии Эльмиру Зиангирову и заместителем председателя Кировского райсуда Уфы Ольгу Совину. Документ глава государства подписал в минувшую пятницу, 10 июня, сообщили в Объединенной пресс-службе судов Башкирии.

Также Президент России Владимир Путин назначил судьей Верховного суда Башкирии Елену Оленичеву, судьей Ленинского райсуда Уфы Наталью Лялину, судьей Октябрьского райсуда Уфы Арсена Латыпова, судью Орджоникидзевского райсуда Ирину Байбулатову, судью Советского райсуда Юлию Мельникову, судьей Стерлитамакского городского суда Татьяну Биккинину и судьей Уфимского райсуда Тагира Карачурина.