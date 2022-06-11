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Авто11 июня 2022 6:32

В Уфе на четыре дня перекроют участок проспекта Салавата Юлаева

Из-за ремонта дороги одну полосу полностью перекроют для движения
Павел КРАЙНОВ
Павел КРАЙНОВ
Фото: пресс-служба администрации Уфы

Фото: пресс-служба администрации Уфы

С 13 часов сегодняшнего дня, 11 июня, до 20 часов 14 июня будет перекрыт участок дороги на проспекте Салавата Юлаева, сообщают в уфимской мэрии. Власти предупреждают, что на одной из полос на выезде из города будут укладывать асфальт, поэтому для движения автомобилей ее перекроют.

Как отметили в городской администрации, ремонтировать дорогу будут только при благоприятных погодных условиях. Проще говоря, если не будет дождей. Дорожные службы приносят извинения уфимцам и гостям города за возможные неудобства.

В уфимской мэрии также подчеркнули, что предстоящий ремонт дороги на этом участке – это продолжение реконструкции транспортной развязки на пересечении проспекта Салавата Юлаева и улицы Заки Валиди.