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Общество10 июня 2022 13:13

В Сибае вынесли приговор 26-летнему мужчине, который демонстрировал нацистскую символику

Жителя Башкирии оштрафовали за нацистскую символику в соцсетях
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Суд оштрафовал мужчину на 1,5 тыс. рублей

Суд оштрафовал мужчину на 1,5 тыс. рублей

Жителя башкирского города Сибая оштрафовали за публичную демонстрацию нацистской символики. Об этом 10 июня сообщила объединенная пресс-служба судов республики.

В инстанции пояснили, что в марте 2022 года 26-летний Сабир Садыков опубликовал в группе в соцсетях изображение мужчины со свастикой на груди. Наличие нацистского символа подтвердило геральдическое исследование.

На суде молодой человек признал вину в преступлении и раскаялся. По административной статье о публичном демонстрировании нацистской атрибутики или символики ему назначили штраф в размере полутора тысяч рублей.