В Сибае вынесли приговор 26-летнему мужчине, который демонстрировал нацистскую символику

Суд оштрафовал мужчину на 1,5 тыс. рублей

Жителя башкирского города Сибая оштрафовали за публичную демонстрацию нацистской символики. Об этом 10 июня сообщила объединенная пресс-служба судов республики.

В инстанции пояснили, что в марте 2022 года 26-летний Сабир Садыков опубликовал в группе в соцсетях изображение мужчины со свастикой на груди. Наличие нацистского символа подтвердило геральдическое исследование.

На суде молодой человек признал вину в преступлении и раскаялся. По административной статье о публичном демонстрировании нацистской атрибутики или символики ему назначили штраф в размере полутора тысяч рублей.