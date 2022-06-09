Летевший из Питера в Уфу пассажирский Боинг ушел на запасной аэродром Внуково

Следовавший из Санкт-Петербурга в Уфу пассажирский самолет в ночь на 9 июня вынужденно приземлился в московском аэропорту Внуково Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Следовавший из Санкт-Петербурга в Уфу пассажирский самолет в ночь на 9 июня вынужденно приземлился в московском аэропорту Внуково. Об этом сообщил телеграм-канал AVIAINCIDENT.

Уточняется, что экипаж Боинга-738 авиакомпании «Победа» принял решение прервать полет из-за отказа бортового метеолокатора. Неполадка была обнаружена в небе над Вологодской областью.

Ранее «КП-Уфа» писала, что самолет, прибывший в Башкирию из Нового Уренгоя отстранили от полетов из-за технической неполадки.