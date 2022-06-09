20-летний Айгиз Закиров из Башкирии погиб во время спецоперации на Украине

Попрощались с Айгизом 7 июня в его родной деревне.

Еще один житель Башкирии погиб во время спецоперации на Украине. На этот раз печальная новость пришла в Учалы.

Погибшему Айгизу Закирову было всего лишь 20 лет, пишет «Учалинская газета». Дома молодого человека не дождались родители и любимая девушка Юлианна, с которой уже год он состоял в отношениях. Она проводила его в армию, пообещав обязательно дождаться. В июле он должен был приехать в отпуск, однако планам не суждено было сбыться.

Айгиз был младшим сержантом контрактной службы, командиром мотострелкового отделения, и геройски погиб во время выполнения воинского долга. Родился герой в деревне Кудашево, окончил Учалинский колледж горной промышленности по специальности «проходчик». На срочную службу был призван в июне 2020-го.

Попрощались с Айгизом 7 июня в его родной деревне. На ней присутствовали чиновники, односельчане, родные и близкие.

Младший сержант награжден Орденом генерала Шаймуратова посмертно. Ирек Сагитов передал награду родителям, выразив искренние соболезнования родным и близким от имени Радия Хабирова, от себя лично, отметив, что необходимая помощь со стороны республики и района семье погибшего будет оказана.

«Комсомольская правда» приносит искренние соболезнования родным и близким погибшего.