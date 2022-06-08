В Уфе запрещена продажа анальгина и натриевой соли для инъекций

По закону, реализация указанных серий лекарственных препаратов, произведенных для животных, была приостановлена. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Башкирии специалисты Россельхознадзора по республике выявили, что «Анальгин 30%» серии 210910209 и произведенный в Болгарии, не соответствует установленным требованиям. Эксперты засомневались в его степени окраски, плотности и количественном содержании метамизола натрия. Препарат сняли с продажи.

Также специалисты забраковали «Бензилпенициллин натриевая соль для инъекций» серии 01 0620. Препарат производен во Владимирской области и не соответствует антимикробной активности.

Его реализацию тоже приостановили.