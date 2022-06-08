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Общество8 июня 2022 16:58

В Уфе запрещена продажа анальгина и натриевой соли для инъекций

У специалистов Россельхознадзора вызвали сомнения некоторые показатели препаратов
Эльвина АПАРИНА
Эльвина АПАРИНА
По закону, реализация указанных серий лекарственных препаратов, произведенных для животных, была приостановлена.

По закону, реализация указанных серий лекарственных препаратов, произведенных для животных, была приостановлена.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Башкирии специалисты Россельхознадзора по республике выявили, что «Анальгин 30%» серии 210910209 и произведенный в Болгарии, не соответствует установленным требованиям. Эксперты засомневались в его степени окраски, плотности и количественном содержании метамизола натрия. Препарат сняли с продажи.

Также специалисты забраковали «Бензилпенициллин натриевая соль для инъекций» серии 01 0620. Препарат производен во Владимирской области и не соответствует антимикробной активности.

Его реализацию тоже приостановили.